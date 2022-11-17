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В Одесской области сбили шесть российских ракет, но есть попадание в логистический центр

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 12:45
В Одесской области сбили шесть российских ракет, но есть попадание в логистический центр - Фото
Одесса (иллюстративный скриншот)

Утром 17 ноября армия страны-террориста РФ запустила из акватории Черного моря крылатые ракеты "Калибр", а из двух самолетов тактической авиации Су-30 – еще шесть ракет воздушного базирования. Об этом сообщил горсовет Одессы со ссылкой на оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.

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"Поражен логистический объект в областном центре", – отметили военные.

При этом пострадал один гражданский, а взрывная волна повредила здания окрестных предприятий.

Силы противовоздушной обороны уничтожили над морем шесть ракет.

Смотрите видео: Зеленский показал утренний ракетный удар России по Днепру

Євген Пилипенко
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Одесса пво ракетный удар терроризм про су-30 логистический центр критическая инфраструктура
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