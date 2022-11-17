В Одесской области сбили шесть российских ракет, но есть попадание в логистический центр

Утром 17 ноября армия страны-террориста РФ запустила из акватории Черного моря крылатые ракеты "Калибр", а из двух самолетов тактической авиации Су-30 – еще шесть ракет воздушного базирования. Об этом сообщил горсовет Одессы со ссылкой на оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.

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"Поражен логистический объект в областном центре", – отметили военные.

При этом пострадал один гражданский, а взрывная волна повредила здания окрестных предприятий.

Силы противовоздушной обороны уничтожили над морем шесть ракет.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

После этого глава МИД Кулеба сказал госсекретарю США Блинкену, что "пришло время" передать Украине ПВО Patriot.

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Євген Пилипенко

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