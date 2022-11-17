В Одесской области сбили шесть российских ракет, но есть попадание в логистический центр
17.11.2022, 12:45
Одесса (иллюстративный скриншот)
Утром 17 ноября армия страны-террориста РФ запустила из акватории Черного моря крылатые ракеты "Калибр", а из двух самолетов тактической авиации Су-30 – еще шесть ракет воздушного базирования. Об этом сообщил горсовет Одессы со ссылкой на оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.
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"Поражен логистический объект в областном центре", – отметили военные.
При этом пострадал один гражданский, а взрывная волна повредила здания окрестных предприятий.
Силы противовоздушной обороны уничтожили над морем шесть ракет.
- Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.
- После этого глава МИД Кулеба сказал госсекретарю США Блинкену, что "пришло время" передать Украине ПВО Patriot.
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