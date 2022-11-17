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Россия увеличила количество носителей ракет "Калибр" в Черном море – ВМС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 11:58
Россия увеличила количество носителей ракет
Обломки российской ракеты "Калибр" (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)

По состоянию на 17 ноября на боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Вчера там был один такой корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет", – говорится в сообщении.

Вчера, по данным ВМС, в Черном море находился один носитель "Калибров" с общим залпом до четырех ракет.

В Азовском море сегодня на боевом дежурстве один российский корабль.

В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей "Калибров". Общий залп – 76 ракет.

В Каспийском море – три российских носителя "Калибров". Общий залп – 24 ракеты.

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Вадим Ребрина
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ВМС ВСУ ракета черное море калибр
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