Россия увеличила количество носителей ракет "Калибр" в Черном море – ВМС ВСУ
По состоянию на 17 ноября на боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Вчера там был один такой корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.
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"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет", – говорится в сообщении.
Вчера, по данным ВМС, в Черном море находился один носитель "Калибров" с общим залпом до четырех ракет.
В Азовском море сегодня на боевом дежурстве один российский корабль.
В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей "Калибров". Общий залп – 76 ракет.
В Каспийском море – три российских носителя "Калибров". Общий залп – 24 ракеты.
- Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО. Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.
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