На боевом дежурстве находятся российские корабли с более 100 ракетами "Калибр" – ВМС
16.11.2022, 12:47
Обломки российской ракеты Калибр (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)
По состоянию на 16 ноября Россия держит на боевом дежурстве в трех морях больше 20 военных кораблей с более 100 крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.
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В Черном море на боевом дежурстве находятся до восьми вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до четырех ракет.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.
В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей "Калибров", общий залп – 76 ракет.
В Каспийском море – три вражеских носителя "Калибров", общий залп – 24 ракеты.
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- Две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.
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