На боевом дежурстве находятся российские корабли с более 100 ракетами "Калибр" – ВМС

По состоянию на 16 ноября Россия держит на боевом дежурстве в трех морях больше 20 военных кораблей с более 100 крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся до восьми вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до четырех ракет.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль.

В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей "Калибров", общий залп – 76 ракет.

В Каспийском море – три вражеских носителя "Калибров", общий залп – 24 ракеты.

15 ноября 2022 года Россия устроила массированный ракетный обстрел почти всей территории Украины: выпустила около сотни ракет. 73 ракеты сбили ПВО/ПРО, но некоторые все же попали в объекты энергетической системы, нанеся разрушения. В стране введены экстренные отключения электроэнергии.

Две ракеты упали на территории Польши недалеко от границы с Украиной – там погибли два человека.

Вадим Ребрина

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