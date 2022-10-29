Зеленский ответил на петицию о недоверии Труханову. Отправлены письма в СБУ и МВД

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой "обратить внимание" на действия и высказывания одесского мэра Геннадия Труханова, который якобы "активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам". Ответ опубликован на сайте президента.

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"Решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Г. Труханова, возможное привлечение его к уголовной ответственности, лишение гражданства Украины, снятие с должности, на которую он избирался) не относится к конституционным полномочиям президента Украины", – говорится в ответе Зеленского.

Президент сообщил, что в Службу безопасности и Министерство внутренних дел отправлены письма с просьбой проверить изложенные в петиции сведения.

"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – говорится в ответе.

7 октября сообщалось, что электронная петиция к Зеленскому с просьбой "обратить внимание" на действия и высказывания Труханова, набрала необходимые 25 000 подписей.

28 октября Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова, у которого обнаружили паспорт РФ.

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Наталія Медведєва

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