UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ответил на петицию о недоверии Труханову. Отправлены письма в СБУ и МВД

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 14:11
Зеленский ответил на петицию о недоверии Труханову. Отправлены письма в СБУ и МВД - Фото
Геннадий Труханов (Фото: мэрия Одессы)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой "обратить внимание" на действия и высказывания одесского мэра Геннадия Труханова, который якобы "активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам". Ответ опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Г. Труханова, возможное привлечение его к уголовной ответственности, лишение гражданства Украины, снятие с должности, на которую он избирался) не относится к конституционным полномочиям президента Украины", – говорится в ответе Зеленского.

Президент сообщил, что в Службу безопасности и Министерство внутренних дел отправлены письма с просьбой проверить изложенные в петиции сведения.

"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – говорится в ответе.

  • 7 октября сообщалось, что электронная петиция к Зеленскому с просьбой "обратить внимание" на действия и высказывания Труханова, набрала необходимые 25 000 подписей. 
  • 28 октября Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова, у которого обнаружили паспорт РФ.

Читайте также: Зеленского просят заблокировать "Страну": петиция набрала 25 000 подписей

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Одесса геннадий труханов петиция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 