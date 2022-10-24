Зеленского просят заблокировать "Страну": петиция набрала 25 000 подписей

Президента Владимира Зеленского призывают заблокировать пророссийское издание "Страна", против которого Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. Электронная петиция к президенту, зарегистрированная 28 сентября, в понедельник, 24 октября, набрала необходимое количество подписей – более 25 000.

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Ее инициатор – волонтер Роман Синицын (Балан), руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы.

Он указывает, что санкции против "Страны" не соблюдаются.

Доступ к сайту издания сохраняется через многочисленные зеркала в доменных зонах best, today, media и т.д. Редакция также создала новый YouTube-канал для обхода запретов.

Несмотря на санкции, работники издания недавно были аккредитованы на государственный пресс-тур в деоккупированную Балаклею, ему дают комментарии должностные лица государства.

"Сотрудничество государственной власти с пропагандистами, особенно в разгар российско-украинской войны, недопустимо. Прошу вас как главу СНБО проверить ход выполнения секретарем СНБО решения СНБО о санкциях в отношении пророссийского псевдоиздания "Страна", введенного в действие вашим указом, и в рамках ваших полномочий принять все необходимые меры для прекращения сотрудничества и полного блокирования этого пропагандистского ресурса на территории Украины", — отметил Синицын.

Санкции против "Страны" и ее главного редактора Игоря Гужвы были введены в августе 2021 года.

В феврале 2022 года их расширили – СНБО приказал блокировать доступ ко всем зеркалам, обеспечивающим доступ к порталу Cтрана.ua. Также провайдеров обязали ограничивать доступ с территории Украины к контенту, размещенному в соцсетях "Страны".

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Андрій Водяний

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