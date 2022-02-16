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Зеленский расширил санкции против Шария и "Страны"

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 18:46
Зеленский расширил санкции против Шария и
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие изменения, которые Совет нацбезопасности и обороны внес в список санкций против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и их медиаресурсов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Ранее провайдерам предписывалось блокировать доступ к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах sharij.net, sharij.online.

Во введенных сегодня в действие изменениях сказано, что провайдеры должны блокировать доступ также к "другим веб-ресурсам/сервисам, которые обеспечивают доступ к порталу Шарий.net (товарного знака, его графического воспроизведения), веб-ресурса/сервиса, аналогичного (идентичного) по содержанию".

В изменениях остался также список связанных с Шарием аккаунтов в Facebook, Twitter и Telegram, доступ к которым, согласно указу, должен быть ограничен провайдерами или службами соцсетей. У провайдеров такого механизма нет.

Также внесены изменения в санкции против Cтрана.ua.

Ранее в указе содержалось требования к провайдерам блокировать доступ к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today.

Сейчас СНБО предписывает также блокировать доступ к "другим веб-ресурсам/сервисам, обеспечивающим доступ к порталу Cтрана.ua (товарному знаку, его графическому воспроизведению), веб-ресурсам/сервисам, аналогичным (идентичным) по содержанию.

Также провайдеры (службы социальных сетей) должны ограничивать доступ с территории Украины к контенту, размещенному в соцсетях "Страны".

  • 21 августа 2021 года Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария, Игоря Гужвы и их медиаресурсов. В СНБО считают, что они ведут "системную антиукраинскую пропаганду".

Читайте также: Разбор | Сайты Шария и Гужвы продолжают работу, а их соцсетям ничего не угрожает. Что происходит

Вадим Ребрина
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Игорь Гужва Владимир Зеленский санкции снбо Анатолий Шарий
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