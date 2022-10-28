UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи, у которого обнаружили паспорт РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 23:42
Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи, у которого обнаружили паспорт РФ - Фото
Богдан Львов (Фото – Верховный Суд)

Президент Владимир Зеленский поручил комиссии по гражданству изучить вопрос о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. Так он ответил на петицию с требованием лишить Львова украинского гражданства, набравшую более 25 000 подписей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент напомнил, что по закону гражданство прекращается в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Определенные законом основания и порядок прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц, отметил Зеленский.

"Мною дано поручение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Б.Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение", – говорится в ответе президента.

  • СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88.
  • Львов утверждает в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы и "приводит окончательные доказательства", что сообщение о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".
  • 3 октября состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Судьям не хватило голосов для увольнения Львова.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский гражданство петиция Богдан Львов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 