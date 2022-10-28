Зеленский ответил на петицию о лишении гражданства судьи, у которого обнаружили паспорт РФ

Президент Владимир Зеленский поручил комиссии по гражданству изучить вопрос о лишении гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. Так он ответил на петицию с требованием лишить Львова украинского гражданства, набравшую более 25 000 подписей.

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Президент напомнил, что по закону гражданство прекращается в результате выхода из гражданства Украины; вследствие утраты гражданства Украины; по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Определенные законом основания и порядок прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц, отметил Зеленский.

"Мною дано поручение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Б.Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение", – говорится в ответе президента.

СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88.

Львов утверждает в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы и "приводит окончательные доказательства", что сообщение о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".

3 октября состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Судьям не хватило голосов для увольнения Львова.

Вадим Ребрина

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