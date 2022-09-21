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Недвижимость в Москве. НАБУ открыло дело против судьи Верховного суда Богдана Львова

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 14:46
Недвижимость в Москве. НАБУ открыло дело против судьи Верховного суда Богдана Львова - Фото
Богдан Львов (Фото - Верховний Суд)

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова, который, возможно, не задекларировал недвижимость его семьи в Москве. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос народного депутата Ярослава Юрчишина.

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Дело открыто по статье об умышленном внесении в декларацию недостоверных сведений.

Санкция предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет, а также возможное лишение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

  • "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве
  • Львов говорит, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему закрыт доступ к гостайне.
  • Судьи Кассационного хозяйственного суда Верховного суда инициируют сбор подписей о досрочном увольнении Львова.



Вадим Ребрина
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декларация набу недвижимость верховный суд Богдан Львов
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