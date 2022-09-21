Недвижимость в Москве. НАБУ открыло дело против судьи Верховного суда Богдана Львова
21.09.2022, 14:46
Богдан Львов (Фото - Верховний Суд)
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова, который, возможно, не задекларировал недвижимость его семьи в Москве. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос народного депутата Ярослава Юрчишина.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Дело открыто по статье об умышленном внесении в декларацию недостоверных сведений.
Санкция предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет, а также возможное лишение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
- "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве
- Львов говорит, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему закрыт доступ к гостайне.
- Судьи Кассационного хозяйственного суда Верховного суда инициируют сбор подписей о досрочном увольнении Львова.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии