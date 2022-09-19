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В Верховном суде собирают подписи за увольнение судьи Львова из-за "паспорта РФ"

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 18:26
В Верховном суде собирают подписи за увольнение судьи Львова из-за
Богдан Львов (Фото - Верховный суд)

Судьи Кассационного хозяйственного суда Верховного суда инициируют сбор подписей о досрочном увольнении главы суда Богдана Львова после расследования проекта "Схемы" о его якобы российском гражданстве. Об этом в Facebook сообщила судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Елена Кибенко.

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"Мы не утверждаем, что председатель Кассационного хозяйственного суда Богдан Львов является гражданином России или имел там недвижимость. Эти факты должны быть установлены компетентными органами. Но такие обвинения, подкрепленные документами, слишком серьезны и не могут быть проигнорированы", – написала она.

Поскольку, по словам Кибенко, Львов отказался сложить полномочия председателя суда на время расследования, "остается единственный возможный вариант дальнейших действий – сбор подписей за досрочное освобождение его от должности".

Судьи Кассационного хозяйственного суда начинают сбор подписей за созыв собрания судей, на котором должны решить вопрос о досрочном увольнении Львова с должности главы суда. Собрание предлагают провести 26 сентября в 10.00.

Кибенко отметила, что, согласно закону, глава кассационного суда может быть досрочно освобожден от должности по инициативе не менее одной трети от общего количества судей соответствующего кассационного суда путем тайного голосования большинством голосов.

  • "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. 
  • Львов говорит, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему закрыт доступ к гостайне.
Вадим Ребрина
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верховный суд гражданство РФ Богдан Львов
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