СБУ: По данным реестров РФ, у судьи Верховного суда Львова – российское гражданство
Глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Об этом, ссылаясь на Службу безопасности Украины, которая проверила соответствующие данные в реестрах РФ, написали в пресс-службе Верховного суда.
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СБУ проинформировала суд об этом 3 октября.
"Установлено, что Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения – Запорожье) получил продленный паспорт гражданина РФ №4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б.Ю. вместо утратившего силу паспорта гражданина РФ №4598589684 от 22.07.1999", – говорится в сообщении.
Помимо этого, отмечает суд со ссылкой на СБУ, Львов по данным налогового реестра РФ получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88.
Проверка данных продолжается, добавили в Службе.
Львов утверждает в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы, и "приводит окончательные доказательства", что сообщения о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".
Судья пишет, что "ждет разоблачения заказчиков этой грязной кампании, целью которой был подрыв не просто доверия ко мне, а доверия ко всему Верховному суду".
По закону, результаты использования полиграфа приобретают доказательную силу только в рамках назначенной судебной экспертизы, поэтому проверка на полиграфе возможна только в добровольном порядке или в случае экспертизы, назначенной судом.
- 14 сентября СБУ сообщила, что уведомила о подозрении судью Северного апелляционного хозсуда, который, пребывая в Киеве, якобы ожидал захвата Украины россиянами.
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