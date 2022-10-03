СБУ: По данным реестров РФ, у судьи Верховного суда Львова – российское гражданство

Глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Об этом, ссылаясь на Службу безопасности Украины, которая проверила соответствующие данные в реестрах РФ, написали в пресс-службе Верховного суда.

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СБУ проинформировала суд об этом 3 октября.

"Установлено, что Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения – Запорожье) получил продленный паспорт гражданина РФ №4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б.Ю. вместо утратившего силу паспорта гражданина РФ №4598589684 от 22.07.1999", – говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечает суд со ссылкой на СБУ, Львов по данным налогового реестра РФ получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88.

Проверка данных продолжается, добавили в Службе.

СПРАВКА. "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов говорит, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему . "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов говорит, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему приостановлен доступ к гостайне. Судьи Кассационного хозсуда инициируют сбор подписей о досрочном увольнении Львова.

Львов утверждает в Facebook, показывая сканы документов, что он дважды успешно прошел полиграф, сдал анализы, и "приводит окончательные доказательства", что сообщения о наличии у него гражданства РФ – "лживая и заказная кампания".

Судья пишет, что "ждет разоблачения заказчиков этой грязной кампании, целью которой был подрыв не просто доверия ко мне, а доверия ко всему Верховному суду".

По закону, результаты использования полиграфа приобретают доказательную силу только в рамках назначенной судебной экспертизы, поэтому проверка на полиграфе возможна только в добровольном порядке или в случае экспертизы, назначенной судом.

14 сентября СБУ сообщила, что уведомила о подозрении судью Северного апелляционного хозсуда, который, пребывая в Киеве, якобы ожидал захвата Украины россиянами.

Євген Пилипенко

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