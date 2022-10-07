Зеленский должен "обратить внимание" на действия и слова Труханова: петиция набрала голоса

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "обратить внимание" на действия и высказывания одесского мэра Геннадия Труханова, который якобы "активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам", набрала необходимые 25 000 подписей. Она доступна на сайте президента.

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Автор петиции Родион Бурлуцкий обвиняет градоначальника приморского города в "пророссийских взглядах" и пишет, что его политику "сложно назвать проукраинской или оппозиционной к российскому вторжению", а некоторые "нарративы, продвигавшиеся мэром Одессы, очень напоминали тезисы российской пропаганды". Он пишет, что в 2014 году риторика Труханова "сводилась к тому, что любые протесты в Одессе – это "экстремизм", а протестующие являются "пособниками фашизма".

"Лояльность к захватчикам", говорится в тексте петиции, проявляется в том, что:

"→ Труханов саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятника российской императрице Екатерине II (которая уничтожила Запорожскую Сечь, ввела крепостное право, истребляла украинский язык и культуру);

→ чтобы избежать необходимости демонтажа, пророссийские силы и сам Труханов начали распространять дезинформационные тезисы об "основании города и общей истории";

→ выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera) – и это на седьмом месяце войны;

→ высказывал тезис, что "Путин не хочет бомбить Одессу" все в том же интервью, на том же седьмом месяце войны, когда в Одессе были зафиксированы уже не один "прилет" и смерть из-за кровавой агрессии России;

→ трижды пытался вернуть Одессе коммунистические наименования, убрать названия в честь бойцов полка "Азов" и других погибших воинов;

→ был и до сих пор является гражданином России".

В тексте упоминаются уголовные дела против мэра и обвинения его в связи с нападениями на проукраинских активистов.

"Подчеркну, что у мэра Одессы есть доступ к планам обороны города. Лично я выражаю обоснованное недоверие Геннадию Труханову как мэру Одессы – города, в котором я живу", – резюмировал Бурлуцкий.

Євген Пилипенко

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