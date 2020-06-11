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Труханов хочет вернуть проспекту Небесной Сотни в Одессе советское название

Труханов хочет вернуть проспекту Небесной Сотни в Одессе советское название - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
11.06.2020, 16:20

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что вернет советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези

На карте Одессы снова могут появится советские названия улиц - Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет Думская.

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По его словам, соответствующие письма направлены в адрес топонимической комиссии горсовета и в Институт национальной памяти.

Труханов считает, что ни маршал Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

"Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию", — заявил Труханов.

  • Улицы были переименованы в 2016 году. Проспект Маршала Жукова сейчас называется Героев Небесной Сотни, 25-й Чапаевской дивизии стала им. Инглези.
  • 26 февраля 2020 года в Харькове вновь переименовали проспект в честь советского маршала Жукова.

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СПРАВКА. Маршал Жуков подпадает под запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Относительно 25-й Чапаевской дивизии ведутся споры. У Института национальной памяти были претензии к имени Чапаева: мол, начдив был участником установления советской власти в России. Противники переименования возражали, что, во-первых, улица была названа не в честь Чапаева, а в честь соединения, участвовавшего в обороне Одессы, во-вторых, в законе идет речь о лицах и событиях, связанных с установлением советской власти на территории Украины — Россия в нормативном акте вообще не упоминается. В Украине же Чапаев никогда не был.

Дмитрий Инглези — греческий моряк и корсар, один из спонсоров Греческой революции, хлеботорговец, городской голова Одессы в 1818—1821 годах. Стоял у истоков устройства в Одессе зоны свободной торговли (порто-франко).

Небесная сотня — погибшие во время акций протеста в Украине в декабре 2013-феврале 2014 года. 

Наталия Софиенко
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