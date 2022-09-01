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Данилов о Вилкуле и Труханове: Они показали свою позицию, не поехали в Карловы Вары

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 00:06
Данилов о Вилкуле и Труханове: Они показали свою позицию, не поехали в Карловы Вары - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Действия политика во время войны показывают его реальную позицию. Об этом сказал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 1+1, отвечая на вопрос о том, доволен ли он ролью политиков, которые до войны занимали пророссийскую позицию, а частности, мэра Кривого Рога Александра Вилкула и мэра Одессы Геннадия Труханова.

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"Война показывает позицию. И когда Вилкул показал позицию, и когда Труханов показал позицию... Это позиция. Очень важно понимать: одно дело, когда вы в определенный период времени..., а другое дело когда вы уже на передовой. А один и другой... Вы знаете, что обстреливают Одессу... А там, где Вилкул, там вообще горячо. Это позиция", – сказал Данилов.

Он отметил, что они не поехали, как бывший лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, "пить воду" в Чехию, в Карловы Вары.

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Наталия Медведева
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геннадий труханов александр вилкул юрий бойко Алексей Данилов
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