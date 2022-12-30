Житель Харькова надонатил себе пять лет тюрьмы: призывал собирать деньги оккупантам
Житель Харькова, который в марте 2022 года призывал знакомых собирать деньги на нужды российских оккупантов, следующие пять лет проведет в тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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В суде было доказано, что гражданин РФ с видом на постоянное проживание в Украине, который более 10 лет проживал в Харькове, поддерживал армию врага.
"В марте 2022 года он отправлял своим знакомым сообщения из российских Telegram-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных формирований страны-агрессора. В сообщениях указывалась карточка российского банка, на которую можно было переводить средства для оккупантов", – пишут в ОГП.
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Помимо этого, в текстах-призывах были оправдания российского вторжения.
Мужчина признан виновным по трем статьям уголовного кодекса и получил пять лет тюрьмы.
В Офисе генпрокурора подытожили тем, что "на судебном заседании осужденный признал свою вину и искренне раскаялся".
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