UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Житель Харькова надонатил себе пять лет тюрьмы: призывал собирать деньги оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 14:50
Житель Харькова надонатил себе пять лет тюрьмы: призывал собирать деньги оккупантам - Фото
Фото: ЕРА

Житель Харькова, который в марте 2022 года призывал знакомых собирать деньги на нужды российских оккупантов, следующие пять лет проведет в тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В суде было доказано, что гражданин РФ с видом на постоянное проживание в Украине, который более 10 лет проживал в Харькове, поддерживал армию врага.

"В марте 2022 года он отправлял своим знакомым сообщения из российских Telegram-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных формирований страны-агрессора. В сообщениях указывалась карточка российского банка, на которую можно было переводить средства для оккупантов", – пишут в ОГП.

Смотрите видео: В Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался

Помимо этого, в текстах-призывах были оправдания российского вторжения.

Мужчина признан виновным по трем статьям уголовного кодекса и получил пять лет тюрьмы.

В Офисе генпрокурора подытожили тем, что "на судебном заседании осужденный признал свою вину и искренне раскаялся".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты Харьков агентура коллаборационизм пособничество предательство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 