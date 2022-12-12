Зеленский ответил на петицию с призывом лишить Бойко звания Герой Украины

Президент Владимир Зеленский поручил главе правительства поискать основания, чтобы лишить экс-главу запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Герой Украины, так как на данный момент законодательно есть лишь два механизма лишения награжденного такого статуса. Об этом глава государства написал в ответе на соответствующую петицию.

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Вице-премьера времен Виктора Януковича в свое время наградил второй президент Леонид Кучма.

Автор обращения к президенту, подписавшийся как лейтенант ВСУ Андрей Гайдай, призывает "немедленно" лишить Бойко звания. По его словам, с наличием у Бойко такого статуса "мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны, с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину".

Президент ответил, что, по закону, лишить Бойко наград можно только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда или по закону о санкциях за террористическую деятельность.

Зеленский уточнил, что решение о применении таких санкций по предложению президента, Рады, Кабмина, НБУ или СБУ принимает СНБО, а далее оно вводится в действие указом главы государства и вступает в силу с момента его издания.

Оно обязательно для выполнения.

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Он подчеркнул, что материалы, "соответствующие определенному закону основаниям для принятия мной как главой государства законного решения по поднятому в петиции вопросу, в Офис президента не поступали".

"В то же время я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер по Ю. Бойко и проинформировать о результатах", – резюмировал президент.

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Євген Пилипенко

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