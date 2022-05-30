Перезагрузка. У Бойко думают над новым проектом под выборы после войны

Бывший лидер запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко хочет остаться в парламенте, несмотря на электоральные потери в результате российского вторжения. Об этом говорится в материале LIGA.net.

Если бы выборы проходили сегодня, то избирателя у Бойко и у компании нет, убежден нардеп от Слуги народа Никита Потураев: "Часть в оккупации, часть в эвакуации".

Но после войны партии левого толка могут ухватиться за тяжелую экономическую ситуацию в Украине и рассказывать о социальной несправедливости и восстановлении промышленности, считает собеседник LIGA.net в руководстве Офиса президента.

"Поэтому тот же Бойко с имиджем "директора завода" может попасть в часть электората, который будет вестись на риторику о восстановлении промышленности", – предполагает он.

В окружении Бойко подтверждают, что новый политический проект с его участием будет левого спектра и будет отстаивать социально-экономические вопросы. "Будет запрос на восстановление страны и экономики и новая партия Бойко будет отвечать на него", – говорит соратник Бойко.

Собеседник в руководстве ОП убежден, что у отдельных фигур из ОПЗЖ есть политическое будущее через личный рейтинг. "Бойко может выйти и сказать что "ОПЗЖ была ошибкой, а сейчас мы, промышленники, восстанавливаем и делаем сильную экономику", – объясняет он.

Детальнее читайте в тексте: Бойко под флагом ЕС, Медведчук с компроматом. Как ОПЗЖ разлагается и думает о реванше

20 марта СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая – Платформа за жизнь и мир во главе с Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.

Юрий Смирнов

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