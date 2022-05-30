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Перезагрузка. У Бойко думают над новым проектом под выборы после войны

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 14:54
Перезагрузка. У Бойко думают над новым проектом под выборы после войны - Фото
Юрий Бойко (фото – пресс-служба ОПЗЖ)

Бывший лидер запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко хочет остаться в парламенте, несмотря на электоральные потери в результате российского вторжения. Об этом говорится в материале LIGA.net.

Если бы выборы проходили сегодня, то избирателя у Бойко и у компании нет, убежден нардеп от Слуги народа Никита Потураев: "Часть в оккупации, часть в эвакуации".

Но после войны партии левого толка могут ухватиться за тяжелую экономическую ситуацию в Украине и рассказывать о социальной несправедливости и восстановлении промышленности, считает собеседник LIGA.net в руководстве Офиса президента.

"Поэтому тот же Бойко с имиджем "директора завода" может попасть в часть электората, который будет вестись на риторику о восстановлении промышленности", – предполагает он.

В окружении Бойко подтверждают, что новый политический проект с его участием будет левого спектра и будет отстаивать социально-экономические вопросы. "Будет запрос на восстановление страны и экономики и новая партия Бойко будет отвечать на него", – говорит соратник Бойко.

Собеседник в руководстве ОП убежден, что у отдельных фигур из ОПЗЖ есть политическое будущее через личный рейтинг. "Бойко может выйти и сказать что "ОПЗЖ была ошибкой, а сейчас мы, промышленники, восстанавливаем и делаем сильную экономику", – объясняет он.

Детальнее читайте в тексте: Бойко под флагом ЕС, Медведчук с компроматом. Как ОПЗЖ разлагается и думает о реванше

Юрий Смирнов
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юрий бойко ОПЗЖ
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