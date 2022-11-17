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Зеленский поручил Данилову подумать, как полностью заблокировать ресурс Страна

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 10:27
Зеленский поручил Данилову подумать, как полностью заблокировать ресурс Страна - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в которой его призывают полностью заблокировать пророссийское издание Страна, против которого Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. Глава государства передал ее секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой "рассмотреть вопрос" о полной блокировке ресурса.

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Автор петиции сетовал, что не все провайдеры блокируют Страну, а сотрудники ресурса сделали новый канал в YouTube, чтобы обойти санкции.

"Петиция направлена ​​секретарю СНБО Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования", – говорится в ответе президента.

После этого, добавил Зеленский, нужно проинформировать автора петиции о результатах.

Президент напомнил, что против издания и его владельцев/сотрудников уже дважды вводили санкции.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский санкции война пропаганда снбо блокировка петиция пособничество страна Алексей Данилов
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