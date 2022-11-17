Зеленский поручил Данилову подумать, как полностью заблокировать ресурс Страна

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в которой его призывают полностью заблокировать пророссийское издание Страна, против которого Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. Глава государства передал ее секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой "рассмотреть вопрос" о полной блокировке ресурса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Автор петиции сетовал, что не все провайдеры блокируют Страну, а сотрудники ресурса сделали новый канал в YouTube, чтобы обойти санкции.

"Петиция направлена ​​секретарю СНБО Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования", – говорится в ответе президента.

После этого, добавил Зеленский, нужно проинформировать автора петиции о результатах.

Президент напомнил, что против издания и его владельцев/сотрудников уже дважды вводили санкции.

Санкции против Страны и ее главного редактора Игоря Гужвы были введены в августе 2021 года.

В феврале 2022 года их расширили – СНБО приказал блокировать доступ ко всем ресурсам, обеспечивающим доступ к порталу страна.ua. Также провайдеров обязали ограничивать доступ с территории Украины к контенту, размещенному в соцсетях Страны.

Читайте также: Сайты Шария и Гужвы продолжают работу, а их соцсетям ничего не угрожает. Что происходит

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.