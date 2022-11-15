UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала женщин под Сватово: сдавали врагу патриотов – и потом не сбежали в Россию

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 12:08
СБУ задержала женщин под Сватово: сдавали врагу патриотов – и потом не сбежали в Россию - Фото
Невское (скриншот)

В селе Невское под Сватово в Харьковской области, которое пока еще оккупировано, Служба безопасности Украины взяла двух женщин, которых считает пособниками россиян. СБУ пишет, что с апреля по октябрь они сдавали оккупантам данные о патриотах, ​​кормили захватчиков, предложили им жить в собственных домах и помогали "расквартировывать" их в домах других местных жителей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За это предполагаемые пособницы россиян получили "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории.

При этом, когда Вооруженные Силы Украины освободили поселок от врага, эти двое не сбежали, а чтобы избежать правосудия, "пытались втереться в доверие к украинским военным".

"Но сотрудники СБУ разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали", – сообщили в пресс-центре Службы.

Обе арестованы и проходят по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Офис генпрокурора называет обоих "жительницами Сватово".

Читайте также: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война коллаборационизм оккупация пособничество сватово Невское
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 