СБУ задержала женщин под Сватово: сдавали врагу патриотов – и потом не сбежали в Россию
В селе Невское под Сватово в Харьковской области, которое пока еще оккупировано, Служба безопасности Украины взяла двух женщин, которых считает пособниками россиян. СБУ пишет, что с апреля по октябрь они сдавали оккупантам данные о патриотах, кормили захватчиков, предложили им жить в собственных домах и помогали "расквартировывать" их в домах других местных жителей.
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За это предполагаемые пособницы россиян получили "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории.
При этом, когда Вооруженные Силы Украины освободили поселок от врага, эти двое не сбежали, а чтобы избежать правосудия, "пытались втереться в доверие к украинским военным".
"Но сотрудники СБУ разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали", – сообщили в пресс-центре Службы.
Обе арестованы и проходят по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Офис генпрокурора называет обоих "жительницами Сватово".
- В октябре СБУ взяла подозреваемого: житель Бучи якобы участвовал в карательных рейдах оккупантов, а потом вступил в тероборону.
- В начале ноября СБУ сообщила о подозрении местному фермеру: кормил оккупантов в Киевской области.
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