СБУ задержала женщин под Сватово: сдавали врагу патриотов – и потом не сбежали в Россию

В селе Невское под Сватово в Харьковской области, которое пока еще оккупировано, Служба безопасности Украины взяла двух женщин, которых считает пособниками россиян. СБУ пишет, что с апреля по октябрь они сдавали оккупантам данные о патриотах, ​​кормили захватчиков, предложили им жить в собственных домах и помогали "расквартировывать" их в домах других местных жителей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За это предполагаемые пособницы россиян получили "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории.

При этом, когда Вооруженные Силы Украины освободили поселок от врага, эти двое не сбежали, а чтобы избежать правосудия, "пытались втереться в доверие к украинским военным".

"Но сотрудники СБУ разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали", – сообщили в пресс-центре Службы.

Обе арестованы и проходят по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Офис генпрокурора называет обоих "жительницами Сватово".

Читайте также: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.