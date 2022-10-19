СБУ: Житель Бучи участвовал в карательных рейдах оккупантов, а потом вступил в тероборону

Служба безопасности задержала жителя Бучи, который во время временной оккупации Киевской области, по данным ведомства, принимал участие в карательных рейдах российских оккупантов в городе, помогал им выявлять и убивать участников сопротивления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, он по собственной инициативе предложил свою помощь оккупантам, после чего они выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и "инструкции" о дальнейших действиях против украинских защитников.

Следствием установлено, что он вместе с россиянами на БТРе приехал к дому своего знакомого, ворвался в него и совершил незаконный обыск, пытаясь обнаружить бойцов теробороны.

В случае захвата Киевской области он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев, сообщают в СБУ.

Там рассказали, что после освобождения Бучи мужчина остался в регионе и пытался скрыть свои преступления — он вступил в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины. Там он надеялся избежать правосудия.

По данным следствия, в дальнейшем он планировал восстановить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск по территории региона.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

14 октября Государственное бюро расследований завершило спецрасследование по предателю, воевавшему на стороне оккупантов в Буче и Ирпене.

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Вадим Ребрина

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