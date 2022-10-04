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ГБР направило в суд дело экс-капитана ВМФ ВСУ, он воевал на стороне врага в Буче и Ирпене

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 11:38
ГБР направило в суд дело экс-капитана ВМФ ВСУ, он воевал на стороне врага в Буче и Ирпене - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований завершило спецрасследование в отношении предателя, воевавшего на стороне оккупантов в Буче и Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Бывший заместитель начальника разведывательного управления командования штаба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины капитан II ранга Игорь Татарченко в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов. Он внесен в список дезертиров и предателей на сайте ВМС ВСУ.

В настоящее время Татарченко занимает должность командира 155 отдельной бригады морской пехоты России. Эта группировка участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.

По оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области.

Сотрудники ДБР завершили специальное расследование в отношении Татарченко. Обвинительный акт направлен в суд.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене.

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Наталія Медведєва
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