ГБР направило в суд дело экс-капитана ВМФ ВСУ, он воевал на стороне врага в Буче и Ирпене
Государственное бюро расследований завершило спецрасследование в отношении предателя, воевавшего на стороне оккупантов в Буче и Ирпене. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Бывший заместитель начальника разведывательного управления командования штаба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины капитан II ранга Игорь Татарченко в 2014 году перешел на сторону российских оккупантов. Он внесен в список дезертиров и предателей на сайте ВМС ВСУ.
В настоящее время Татарченко занимает должность командира 155 отдельной бригады морской пехоты России. Эта группировка участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене.
По оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области.
Сотрудники ДБР завершили специальное расследование в отношении Татарченко. Обвинительный акт направлен в суд.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене.
- 30 сентября СБУ сообщила, что задержала в освобожденном Волчанске местного жителя, который после прихода оккупантов лично поднимал в центре города флаг России.
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