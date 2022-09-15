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Хотели "дойти до Киева" с армией РФ: СБУ сообщила о подозрении Цареву и двум коллаборантам

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 17:23
Хотели
Олег Царев. Фото: Facebook Irina Venediktova

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум бывшим нардепам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также так называемому министру иностранных дел террористической организации ДНР Наталье Никоноровой. В начале полномасштабного вторжения РФ они пытались "дойти до Киева" с оккупантами, сообщает пресс-служба СБУ.

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Украинская спецслужба заявила, что собрала безоговорочные доказательства добровольного сотрудничества с врагом трех коллаборантов.

Царев, Олейник и Никонорова известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с начала российской агрессии в 2014 году они скрывались от украинского правосудия, напомнили в СБУ.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года подозреваемые пересекли границу Украины и прибыли на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать РФ устанавливать там оккупационный режим.

В селе Катюжанка Вышгородского района они давали интервью пропагандистским росСМИ, в которых называли украинские власти "нацистами", оправдывали вторжение РФ, пропагандировали идеи "русского мира" и рассказывали, как солдаты РФ "освобождают" от "нацизма".

СБУ также сообщает, что фигуранты в сопровождении российских военных ворвались в церковь во время богослужения и склоняли людей перейти на сторону врага. Также они неоднократно посещали школу в Катюжанке, которую оккупанты превратили в огневую позицию, держали там пленных украинцев и пытали их.

Всем троим заочно сообщено о подозрении по статьям о госизмене, совершенной в условиях военного положения, и о незаконном пересечении границы с целью причинения вреда интересам государства.

Хотели "дойти до Киева" с армией РФ: СБУ сообщила о подозрении Цареву и двум коллаборантам
  • В начале мая Олега Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы по делу 2014 года, когда он перешел на сторону врага.
  • 19 мая СБУ сообщила о задержании брата Царева, который с 2014 жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Оккупанты поручили ему устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры – на этом этапе его и задержали.

Читайте также: СБУ нашла списки всех коллаборантов Харьковской области, 16 уже задержаны

Оксана Житнюк
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