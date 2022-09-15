UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ нашла списки всех коллаборантов Харьковской области, 16 уже задержаны

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 13:47
СБУ нашла списки всех коллаборантов Харьковской области, 16 уже задержаны - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила, что получила списки всех коллаборантов деоккупированной Харьковской области, 16 подозреваемых уже задержаны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В спецслужбе отметили, что масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины продолжаются.

Как сообщается, за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 человек по подозрению в коллаборационизме.

13-ти из них уже сообщены о подозрениях в совершении преступлений и 11-ти избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всего в освобожденных населенных пунктах Харьковской области сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7000 человек.

Как отмечается, сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц.

Спецслужба заявила, что обнаружила реестры "налоговой службы" захватчиков. В эти "документы" оккупанты вносили все коммерческие структуры и их руководителей, которые финансировали вооруженную агрессию против Украины посредством уплаты "налогов" в бюджет России.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ изъяли брошенные оккупантами российские деньги – более 21 млн рублей.

Читайте также: Было много коллаборантов. В громадах Луганской области будут военные администрации: Гайдай

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу харьковская область коллаборационизм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 