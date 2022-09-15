Было много коллаборантов. В громадах Луганской области будут военные администрации: Гайдай

Во всех громадах Луганской области будут созданы военные администрации, потому что среди местных депутатов очень многие сотрудничали с российскими оккупантами. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Глава Луганской ОВА отметил, что сессии местных советов в области будет невозможно провести, потому что значительное количество депутатов органов местного самоуправления сотрудничало с оккупантами.

Поэтому принято решение ввести в каждой громаде Луганской области военную администрацию.

По словам чиновника, представления на назначение начальников этих администраций уже представлены президенту Владимиру Зеленскому.

Гайдай считает, что в условиях военного положения руководитель военной администрации получит возможность быстро принимать необходимые решения.

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Наталія Медведєва

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