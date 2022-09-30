СБУ задержала в Волчанске пособника оккупантов, который поднимал в городе флаг России

СБУ сообщает, что задержала в освобожденном Волчанске местного жителя, который после прихода оккупантов лично поднимал в центре города флаг России.

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По данным следствия, 45-летний местный житель, известный в криминальных кругах под кличкой "Чиж", с начала полномасштабного вторжения помогал россиянам вести подрывную деятельность.

Спецслужба утверждает, что "Чиж" передал оккупантам фамилии и адреса проживающих в городе сотрудников правоохранительных органов Украины, снабжал оккупантов топливом, продуктами питания и другими ресурсами.

Кроме того, СБУ считает, что "Чиж" вместе с представителями оккупационных властей РФ лично поднимал государственный флаг РФ в центре города.

"Чиж" был объявлен в розыск в мае после объявления ему подозрения в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

После задержания ему была избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае осуждения ему грозит 15-летнее лишение свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

29 сентября Национальная полиция сообщила, что обнаружила в Волчанске бухгалтерские документы оккупантов со списками коллаборантов, сведениями о выплатах и вымогательстве денег у местных жителей.

Сергій Бережний

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