Кормил оккупантов в Киевской области. СБУ сообщила о подозрении местному фермеру: фото

Служба безопасности заявила, что разоблачила фермера Полесской территориальной громады Вышгородского района Киевской области, который во время оккупации области кормил российских военных и снабжал их хозяйственным оборудованием, которое отбирал у односельчан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации ведомства, в начале вторжения мужчина одним из первых поддержал захватчиков.

Чтобы наладить контакт, коллаборант снабжал их оптовыми партиями продтоваров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовик, угрожая заявить на него в местную оккупационную администрацию, сообщили в СБУ.

Также, по данным службы, мужчина забирал у крестьян аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам.

После бегства оккупантов мужчина остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия, заявили в СБУ. Однако сотрудники Службы разоблачили его преступную деятельность и сообщили о подозрении.

Офис генпрокурора уточняет, что мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК).

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Вадим Ребрина

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