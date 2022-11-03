СБУ идентифицировала коллаборантов – бывшие правоохранители сейчас мучают украинцев: фото
Служба безопасности идентифицировала четырех коллаборантов, вступивших в оккупационные карательные органы на временно оккупированной территории Запорожской области. Трое из них ранее были уволены из правоохранительных органов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, СБУ установила личности четырех коллаборантов, вступивших в созданное оккупантами так называемое "главное управление МВД по Запорожской области".
По данным СБУ, среди коллаборантов трое бывших должностных лиц, уволенных из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.
Сотрудники СБУ собрали доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.
Спецслужба установила, что эти коллаборанты выполняют карательные задачи оккупантов по подавлению сопротивления и запугиванию мирных жителей.
"Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления", – сообщает СБУ.
По информации спецслужбы, коллаборанты психологически давят на украинцев, бьют их, угрожают и убивают.
"Зафиксированы факты похищения и истязания людей", – говорится в сообщении.
Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты грабят местных жителей, участвуют в захвате местных предприятий.
Следователи СБУ сообщили о подозрении в коллаборационизме "заместителю начальника Розовского РОВД", "начальнику уголовного розыска Камянко-Днепровского районного отдела милиции", "оперуполномоченному Токмацкого районного отдела милиции", "работнику Днепрорудненского районного отдела милиции".
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