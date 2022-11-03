UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ идентифицировала коллаборантов – бывшие правоохранители сейчас мучают украинцев: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 10:49
СБУ идентифицировала коллаборантов – бывшие правоохранители сейчас мучают украинцев: фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности идентифицировала четырех коллаборантов, вступивших в оккупационные карательные органы на временно оккупированной территории Запорожской области. Трое из них ранее были уволены из правоохранительных органов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, СБУ установила личности четырех коллаборантов, вступивших в созданное оккупантами так называемое "главное управление МВД по Запорожской области".

По данным СБУ, среди коллаборантов трое бывших должностных лиц, уволенных из правоохранительных органов Украины за "крышевание" наркогруппировок и систематическое взяточничество.

СБУ идентифицировала коллаборантов – бывшие правоохранители сейчас мучают украинцев: фото

Сотрудники СБУ собрали доказательства преступных действий коллаборантов, установили места их нахождения и маршруты перемещения.

Спецслужба установила, что эти коллаборанты выполняют карательные задачи оккупантов по подавлению сопротивления и запугиванию мирных жителей.

"Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления", – сообщает СБУ.

По информации спецслужбы, коллаборанты психологически давят на украинцев, бьют их, угрожают и убивают.

"Зафиксированы факты похищения и истязания людей", – говорится в сообщении.

Кроме того, под видом незаконных обысков коллаборанты грабят местных жителей, участвуют в захвате местных предприятий.

Следователи СБУ сообщили о подозрении в коллаборационизме "заместителю начальника Розовского РОВД", "начальнику уголовного розыска Камянко-Днепровского районного отдела милиции", "оперуполномоченному Токмацкого районного отдела милиции", "работнику Днепрорудненского районного отдела милиции".

Читайте также: СБУ обыскала руководство УПЦ МП в Кировоградской области: нашли пропаганду врага – фото

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу запорожская область коллаборационизм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 