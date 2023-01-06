УПЦ МП угрожает судом за лаврские храмы и не собирается уходить оттуда до конца войны

Московский патриархат в Украине заявил, что пока продолжается полномасштабная война России против Украины (и еще четыре месяца после даты окончания действия военного положения), храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ему по договорам аренды. Об этом пишет пресс-служба УПЦ МП.

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"Договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения", – написали в Московском патриархате, сославшись на п. 5 постановления правительства от 27 мая 2022 года №634.

По словам церковников, если договоры решили не продлевать, нужно было за 30 суток до даты окончания их действия сообщить УПЦ МП об этом, "чего не было сделано".

Там добавили, что если у Минкульта и Заповедника "есть другая позиция, они могут доказать свою правоту в суде".

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Кроме того, намерение предстоятеля Православной церкви Украины Епифания 7 января провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе КПЛ в УПЦ МП назвали "произволом" и "попыткой силового захвата" и пригрозили ему уголовной ответственностью.

У митрополита УПЦ МП Онуфрия заявили, что "никакого запрета" для них проводить богослужения на территории верхней лавры "не существует".

В отдельном персональном заявлении Онуфрий написал, что они "молятся за весь мир и за тех, кто поднимает против нас меч" и что есть "те, кто для удовлетворения своих амбиций нередко поднимают меч и убивают других".

6 января СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок".

Євген Пилипенко

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