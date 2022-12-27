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КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 13:40
КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: КСУ/Facebook)

Сегодня, 27 декабря, Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на ее принадлежность России. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", – говорится в сообщении.

На пленарном заседании КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого находится за пределами Украины, в стране-агрессоре.

Принимая решение, КСУ учел решение Европейского Суда по правам человека, где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом, и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Конституционного Суда 28 декабря 2022 года.

Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения также должны быть внесены в устав организации.

При этом разрешается после полного названия церкви с указанием центра управления добавлять "в Украине".

Как пояснял тогда депутат Александр Бригинец, который и представлял проект, церкви предлагается самой изменить свое название, например, "Российская церковь в Украине". Он также отметил, что единственное ограничение, которое будет предусмотрено для церкви, центр которой находится в стране-агрессоре, так это запрет на ее присутствие в воинских частях и на линии фронта.

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Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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религия упц мп церковь ксу
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