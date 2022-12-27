КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название

Сегодня, 27 декабря, Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на ее принадлежность России. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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"Конституционный Суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", – говорится в сообщении.

На пленарном заседании КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого находится за пределами Украины, в стране-агрессоре.

Принимая решение, КСУ учел решение Европейского Суда по правам человека, где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом, и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Конституционного Суда 28 декабря 2022 года.

Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. Соответствующие изменения также должны быть внесены в устав организации.

При этом разрешается после полного названия церкви с указанием центра управления добавлять "в Украине".

Как пояснял тогда депутат Александр Бригинец, который и представлял проект, церкви предлагается самой изменить свое название, например, "Российская церковь в Украине". Он также отметил, что единственное ограничение, которое будет предусмотрено для церкви, центр которой находится в стране-агрессоре, так это запрет на ее присутствие в воинских частях и на линии фронта.

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Наталія Медведєва , Юрій Смірнов

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