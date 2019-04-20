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20.04.2019, 19:04

КСУ рассмотрит законность переименования УПЦ МП

КСУ рассмотрит законность переименования УПЦ МП - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд решит, соответствует ли Конституции закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

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Конституционный суд Украины рассмотрит законность переименования УПЦ Московского патриархата. О том, что дело находится "на рассмотрении суда" сообщается на сайте КСУ.

Суд решит, соответствует ли Конституции закон о внесении изменений в статью 12 закона о свободе совести и религиозных организаций, а именно – о названии религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве, которое осуществляет агрессию против Украины, а также оккупировало ее территории.

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Представление для рассмотрения конституционности закона подали в суд 49 нардепов 18 января этого года.

29 марта Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви Московского патриархата к Министерству культуры. 

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Теги: упц мп, ксу
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