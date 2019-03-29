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29.03.2019, 11:26

Московский патриархат подал в суд на Министерство культуры

Московский патриархат подал в суд на Министерство культуры - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Московский патриархат считает незаконным публикацию в официальных СМИ перечня религиозных организаций, которые должны указать в уставе на связь с РФ

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Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви Московского патриархата к Министерству культуры. Киевская митрополия УПЦ МП оспаривает правки в устав религиозных организаций, пишет пресс-служба ОАСК.

"Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - уточнили в суде.

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Истец просит суд признать противозаконными действия ведомства, разместившее у себя на сайте и в газете "Урядовий кур'єр" список религиозных организаций, которые должны внести изменения в свой устав и подать их на регистрацию (в соответствии с ч. 7 и ч. 8 ст. 12 закона о свободе совести и религиозных организациях).

В суд УПЦ МП подали еще 22 марта.

26 января 2019 года Минкульт показал список церквей, которые обязаны указать или принадлежность к Русской православной церкви, или другую связь с организациями на территории страны-агрессора РФ.

Ранее УПЦ МП заявляли, что подадут иск в КСУ за то, что принят закон, обязывающий указывать принадлежность к русской церкви, но там отказали в открытии дела.

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Теги: ОАСК, религия, упц мп, церковь, Минкульт
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