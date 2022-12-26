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Наместник Лавры призвал Зеленского оставить ее храмы за УПЦ МП: заканчивается аренда

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 20:31
Наместник Лавры призвал Зеленского оставить ее храмы за УПЦ МП: заканчивается аренда - Фото
Фото: Википедия

Наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории храмы за Украинской православной церковью Московского патриархата.

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"Сегодня нам сообщили грустное известие о том, что монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ больше не имеет возможности служить в отстроенных храмах верхней территории – Успенском соборе и Трапезной церкви", – говорится в обращении Павла, опубликованном в понедельник.

По словам Павла, 26 декабря директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщил ему, что УПЦ МП может служить в этих храмах до 31 декабря включительно. С 1 января доступ к Успенскому собору и Трапезной церкви священникам УПЦ МП будет закрыт, сказал Павел.

Наместник Лавры обращается к Зеленскому с просьбой защитить УПЦ МП.

"Мы живем во времена как в 1917 году. Остается только одно – начинать убивать священников, епископов и верующих людей", – добавил Павел.

Также наместник Лавры попросил, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить".

  • В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

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Андрій Водяний
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