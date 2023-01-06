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Московский патриархат не имеет права быть на канонической территории Украины – Епифаний

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 11:06
Московский патриархат не имеет права быть на канонической территории Украины – Епифаний - Фото
Епифаний (Фото: Facebook предстоятеля ПЦУ)

Московский патриархат не имеет канонического права находиться на канонической территории Украины, но, когда государство обеспечит и будет гарантировать священникам УПЦ МП безопасность в случае принятия решения о переходе в Православную церковь Украины, "мы увидим, что в будущем будут приобщаться не только приходы, не только священники, но и архиереи с целыми епархиями". Так считает настоятель ПЦУ Епифаний.

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Он отметил, что верхушка УПЦ МП "противостоит, противодействует и противодействовала достаточно интенсивно последние четыре года" объединительному процессу, практически не признавая переходов.

По словам Епифания, говорить о каком-то дополнительном объединительном соборе "нет смысла", потому что "собор состоялся, Томос выдан, существует ПЦУ, и ее канонической территорией является Украинское государство".

"Мы просто терпим присутствие Московского патриархата, так сказать, потому что у них нет канонического права находиться на нашей канонической территории. То есть происходит определенная каноническая аномалия", — пояснил глава церкви.

Епифаний говорит, что они неоднократно призывали УПЦ МП к диалогу без всяких предпосылок, но те "поставили нам практически ультиматум, подобно тому, как Путин ставит сейчас Украине, что мы должны капитулировать, должны сдаться".

"Так же они делают по отношению к нам сейчас. Они предлагают нам условия, на которые мы никогда не согласимся, потому что они нас не признают священнослужителями, не признают, что мы являемся канонической автокефальной православной церковью", — отметил глава ПЦУ.

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Поэтому, добавил он, если раньше ПЦУ были готовы сесть за стол переговоров без всяких предпосылок, то "время меняется, у нас уже тоже есть определенные условия" – "а если к нам будут обращаться открытые коллаборанты?"

Священники УПЦ МП, говорит он, желают определенных гарантий, что их не будут трогать, что не будет ситуации, "похожей на ту, которую мы видели с митрополитом Винницким Симеоном".

"Если они сохранят свою епархию полностью, они готовы. <...> Мы открыты и готовы без всяких предпосылок перевернуть страницу, потому что в составе Московского патриархата в Украине есть много священнослужителей и архиереев, которые являются патриотами, я этого не отрицаю. Но они испытывают страх перед Москвой, что Москва их накажет", – отметил Епифаний.

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Євген Пилипенко
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