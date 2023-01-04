Глава ПЦУ Епифаний проведет рождественское богослужение в соборе Киево-Печерской лавры
04.01.2023, 20:59
Скриншот с видео
Богослужение по случаю Рождества Христова глава Православной Церкви Украины Епифаний проведет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
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"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.
Начало богослужения в 9:00.
- Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.
- Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что у УПЦ МП истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре.
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