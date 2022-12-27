Минкульт будет рекомендовать не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду двух храмов Лавры

Министерство культуры будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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"Действительно, истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно к нам обратился директор Лаврского заповедника по поводу информирования по этому вопросу. Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры будем рекомендовать, потому что приказать мы не можем, но будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", – сказал Ткаченко.

Он сообщил, что согласно указу президента создана межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Лавры. Пока проверка не будет завершена, использование имущества Верхней Лавры для богослужений "невозможно".

"По отношению к другому имуществу есть соответствующие соглашения, которые продолжаются, они пока будут продлены до момента завершения такой проверки", – сказал министр.

Относительно имущества Нижней Лавры Ткаченко отметил, что в 2013 году было заключено бессрочное соглашение по его использованию УПЦ МП. "Но ввиду того, что есть теперь указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить правомерность использования, не было ли там каких-либо нарушений, и ввиду этого уже выносить соответствующие решения", – сказал Ткаченко.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.

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Вадим Ребрина

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