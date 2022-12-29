Более половины украинцев поддерживают запрет УПЦ МП – опрос

Более половины украинцев поддержали запрет Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Участникам исследования задали вопрос о целесообразности политики властей по УПЦ МП и предложили три варианта ответа на выбор: полный запрет, полное невмешательство (с расследованием лишь отдельных возможных правонарушений), "компромиссная" позиция, когда УПЦ МП полностью не запрещают, но над ней устанавливают надзор и контроль со стороны государства.

Согласно исследованию, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП.

В частности, среди них 54% считают, что эта религиозная организация должна быть полностью запрещена в Украине. Еще 24% выступают за подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

12% опрошенных считают, что ничего не нужно делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.

Во всех регионах Украины (от 82% на Западе до 73% на Востоке) большинство населения выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ МП.

На Юге и Востоке только соответственно 16% и 14% говорят о невмешательстве в деятельность УПЦ МП. В то же время на Юге и Востоке чуть меньше выступающих за полный запрет (48% и 41%).

Среди русскоязычных украинцев поддержка проактивной позиции власти по отношению к УПЦ МП несколько ниже, но также существенная – 68% (в том числе 44% выступают за полный запрет).

Телефонный опрос проводился с 4 по 27 декабря. В нем приняли участие 1010 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность – около 2,4%.

В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

27 декабря КСУ признал соответствующим Конституции закон, который обязывает УПЦ МП заменить название и указать свою подчиненность России.

Министерство культуры будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре.

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