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Данилов об УПЦ МП: Пусть открестятся от Москвы и признают, что Путин – сатана. Это честно

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 20:37
Данилов об УПЦ МП: Пусть открестятся от Москвы и признают, что Путин – сатана. Это честно - Фото
Алексей Данилов (фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что церковь не может прятать свою принадлежность к московскому патриархату, комментируя решение Конституционного суда признать конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, после начала большой войны РФ против Украины, общество будет требовать справедливости. 

"Если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях РФ молятся за то, чтобы убивали наших солдат и благословляют на убийства. Как люди могут вообще смотреть в глаза после этого", – сказал Данилов.

Он упомянул обращение наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), который призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории храмы за Украинской православной церковью Московского патриархата и заявил, что тот сначала должен "обратиться к своей совести".

"Поймите, что вы делаете. Зачем вы скрываете свои названия? Это несправедливо. Человек, который приходит к Богу, должен понимать, в какой храм идет. Если не имеете отношения к Москве, то скажите, что Путин – это сатана, тогда будет честно", – резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Дмитро Гриниченко
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война упц мп киево-печерская лавра Павел Лебедь Алексей Данилов
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