Данилов об УПЦ МП: Украина борется не с церковью, а с агентурой в рясе или в Brioni

Против деятелей УПЦ Московского патриархата, которые уличены или будут уличены в работе на Россию, будут приниматься соответствующие меры, и статус этих лиц никак не влияет на процесс. В этом заверил Голос Америки секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, когда его спросили о "деструктивной работе Русской православной церкви в Украине".

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Чиновник подчеркнул, что власти Украины "не борются с церковью как с религиозным институтом", а принимают решения против "лиц, непосредственно участвующих в этом [деструктивном] процессе".

"И если СБУ, которая ведет эти процессы, считает, что тот или иной человек опасен для нашей страны, то мы принимаем соответствующие решения, и нам безразлично – человек в рясе или в Brioni, или в какой-то другой одежде", – добавил Данилов.

Он уточнил, что под следствие попадет "любой, кто поддерживает РФ, кто ей помогает и вредит нашей нацбезопасности".

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Секретарь СНБО отметил, что "процесс сдвинулся с мертвой точки" потому, что у СБУ есть на руках "стопроцентные доказательства", что те или иные люди сотрудничают с врагом или имеют к этому отношение.

"К сожалению, мы 30 лет не обращали внимания на эту проблему и позволяли вести себя в нашей стране определенным элементам так, как они вели себя. Но они должны были в свое время, особенно после 24 февраля, принять сторону нашей страны, отказаться полностью от всего российского, если оно там было, поставить точку в этом вопросе. К сожалению, не все это сделали. И те, кто этого не сделал или не сделает, будут иметь последствия непосредственно для себя", – подытожил Данилов.

1 декабря президент Зеленский сказал в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ.

Также в декабре он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против иерархов УПЦ МП.

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Євген Пилипенко

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