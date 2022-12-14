В епархиях УПЦ МП найдены георгиевские ленты, паспорта РФ и даже партбилет КПСС – фото

СБУ сообщила, что в ходе контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в девяти областях Украины найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика ОПЗЖ и методички по распространению вражеской пропаганды.

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Проверки были проведены в епархиях УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Помимо российских документов и символики сотрудники контрразведки обнаружили издания, в которых отрицается существование украинского народа, его языка и культуры, и ставится под сомнение государственность Украины.

В Чернобаевке Херсонской области были обнаружены бланки пропусков российских оккупационных структур.

Во Львовской области найдены фотокопии инструкций "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами России".

На территории церквей в Закарпатской области обнаружена символика так называемой "Республики Подкарпатская Русь".

В Роменской епархии один из клириков хранил партбилет Коммунистической партии бывшего СССР.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу.

1 декабря 2022 года президент Зеленский сообщил в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".

2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.

11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

Комитет гумполитики Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

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Сергій Бережний

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