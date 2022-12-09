Запрет Московского патриархата. Комитет Рады рекомендовал поддержать законопроект

Сегодня, 9 декабря, комитет гуманитарной политики Верховной Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк (Голос).

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"Московский патриархат в Украине наконец-то запретят! Комитет гуманитарной политики на своем заседании только что рекомендовал соответствующий законопроект #8221", – написал Железняк.

Законопроект предлагает запретить деятельность на территории Украины Русской православной церкви, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что деятельность РПЦ в Украине носит не религиозный, а политический характер.

Деятельность РПЦ на территории Украины направлена на поддержку вооруженной агрессии России, реализацию геноцидной политики России, депортации украинцев, а не удовлетворение религиозных потребностей граждан Украины исповедовать и распространять веру, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что РПЦ не отделена от российского государства, а его руководство находится в тесном взаимодействии с органами госвласти и спецслужбами, в частности ФСБ РФ, фактически выполняя функции госслужащих в религии и реализуя государственную политику России через имеющиеся у них средства власти и влияния.

Подчеркивается, что запрет деятельности РПЦ отвечает практической реализации международного права в области прав человека, в частности, свободы совести, что подтверждает опыт Латвии, где на законодательном уровне принято решение об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ.

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Наталія Медведєва

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