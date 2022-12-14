СБУ пришла в храмы Московского патриархата в девяти областях – в Чернобаевке тоже: фото

Служба безопасности Украины пришла с контрразведывательными проверками в храмы УПЦ Московского патриархата в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Об этом сообщил пресс-центр СБУ с фотоотчетом.
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"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира" и защиты населения от провокаций и терактов", – объяснили там цель визитов.
Оперативники Службы вместе с Нацполицией и Нацгвардией проверяли:
→ кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);
→ Свято-Покровскую церковь (Ужгород);
→ Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
→ Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
→ Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
→ женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
→ Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимное, Владимирский район);
→ мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
→ Свято-Духовский кафедральный собор (Ромны);
→ Архидияконо-стефановскую церковь (Ромны);
→ Свято-Троицкий храм (Львов);
→ храм преподобного Амфилохия Почаевского (Мостиска);
→ церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Борислав);
→ кафедральный собор Рождества Христова (Коростень);
→ Свято-Преображенский кафедральный собор (Овруч);
→ Овручско-Коростенскую епархию (Овруч);
→ Свято-Василовский собор (Овруч);
→ Свято-Василовский женский монастырь (Овруч);
→ Церковь Иконы Казанской (пгт Чернобаевка).
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