СБУ пришла в храмы Московского патриархата в девяти областях – в Чернобаевке тоже: фото

Служба безопасности Украины пришла с контрразведывательными проверками в храмы УПЦ Московского патриархата в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Об этом сообщил пресс-центр СБУ с фотоотчетом.

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"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира" и защиты населения от провокаций и терактов", – объяснили там цель визитов.

Оперативники Службы вместе с Нацполицией и Нацгвардией проверяли:

→ кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);

→ Свято-Покровскую церковь (Ужгород);

→ Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

→ Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

→ Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);

→ женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

→ Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимное, Владимирский район);

→ мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

→ Свято-Духовский кафедральный собор (Ромны);

→ Архидияконо-стефановскую церковь (Ромны);

→ Свято-Троицкий храм (Львов);

→ храм преподобного Амфилохия Почаевского (Мостиска);

→ церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Борислав);

→ кафедральный собор Рождества Христова (Коростень);

→ Свято-Преображенский кафедральный собор (Овруч);

→ Овручско-Коростенскую епархию (Овруч);

→ Свято-Василовский собор (Овруч);

→ Свято-Василовский женский монастырь (Овруч);

→ Церковь Иконы Казанской (пгт Чернобаевка).

1 декабря 2022 года президент Зеленский сказал в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".

2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.

11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

Комитет гумполитики Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

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