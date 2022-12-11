UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции СНБО

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 22:15
Еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции СНБО - Фото
Фото - СБУ

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие очередной пакет персональных санкций СНБО в отношении семи функционеров УПЦ МП. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Санкции введены в отношении следующих лиц:

- Коваленко Андрей Вячеславович, митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП,
- Поворознюк Василий Дмитриевич, митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП,
- Прокопенко Александр Александрович, настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП,
- Федоров Александр Владимирович, настоятель Свято-Успенского кафедрального
собора УПЦ МП в г. Херсоне,
- Паканыч Иван Иванович, митрополит Бориспольский и Броварской  УПЦ МП Антоний, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия РПЦ,
- Егоренко Валентин Владимирович, митрополит Черновицкий и Буковинский
УПЦ МП Мелетий, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП,
- Шинкарев Виктор Сергеевич, архиепископ Константиновский Паисий, викарий
Горловской епархии УПЦ МП.

  • 1 декабря Зеленский сказал в видеообращении, что правительство получило поручение внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации. Он также сказал, что "будут и персональные санкции".
  • 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении ряда функционеров УПЦ МП.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру: что это значит для УПЦ МП

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп санкции снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 