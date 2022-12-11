Еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие очередной пакет персональных санкций СНБО в отношении семи функционеров УПЦ МП.

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Санкции введены в отношении следующих лиц:

- Коваленко Андрей Вячеславович, митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП,

- Поворознюк Василий Дмитриевич, митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП,

- Прокопенко Александр Александрович, настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП,

- Федоров Александр Владимирович, настоятель Свято-Успенского кафедрального

собора УПЦ МП в г. Херсоне,

- Паканыч Иван Иванович, митрополит Бориспольский и Броварской УПЦ МП Антоний, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия РПЦ,

- Егоренко Валентин Владимирович, митрополит Черновицкий и Буковинский

УПЦ МП Мелетий, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП,

- Шинкарев Виктор Сергеевич, архиепископ Константиновский Паисий, викарий

Горловской епархии УПЦ МП.

1 декабря Зеленский сказал в видеообращении, что правительство получило поручение внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации. Он также сказал, что "будут и персональные санкции".

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении ряда функционеров УПЦ МП.

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Сергій Бережний

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