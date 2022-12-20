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Синод УПЦ МП обратился к Зеленскому – просит разблокировать работу подсанкционных епархий

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20.12.2022, 15:41
Синод УПЦ МП обратился к Зеленскому – просит разблокировать работу подсанкционных епархий - Фото
Митрополит Онуфрий (Фото: УПЦ МП)

Синод Украинской православной церкви попросил президента Владимира Зеленского разблокировать деятельность подсанкционных епархий. Об этом говорится в открытом обращении синода УПЦ МП к Зеленскому, которое опубликовано на сайте организации от 20 декабря.

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В обращении говорится, что в самом начале вторжения России на территорию Украины УПЦ МП первой среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию, организация помогает материально военным и переселенцам, а прихожане УПЦ МП воюют за Украину.

Синод УПЦ МП заявил, что на церковь совершаются нападки и они "разжигают религиозную рознь, которая настраивает одних граждан Украины против других".

По мнению синода,  персональные санкции, принятые в отношении представителей УПЦ МП, неоправданны и являются "грубым вмешательством в деятельность религиозных организаций", которое заблокировало деятельность целых епархий.

В УПЦ МП назвали несоответствующими международному праву и Конституции Украины ряд законопроектов, внесенных в Верховную Раду. В частности, №8221 – об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

Синод попросил Зеленского обеспечить право прихожан УПЦ МП на свободу совести, защитить от нетерпимости по религиозному признаку и разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций и их священников.

В УПЦ МП призвали президента не допустить принятия законов, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и могут ограничить деятельность этой организации.

  • 1 декабря Зеленский сказал в видеообращении, что правительство получило поручение внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации. Он также сказал, что "будут и персональные санкции".
  • 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе в отношении ряда функционеров УПЦ МП.
  • 9 декабря комитет гуманитарной политики Верховной Рады рекомендовал поддержать законопроект об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. 
  • 11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции СНБО.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский упц мп онуфрий
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