UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
06.01.2023, 10:40

СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"

Цей матеріал також доступний українською
1 / 9
СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"
СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"
СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"

Служба безопасности Украины заявила о завершении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ Московского патриархата в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. В епархиях в ходе обысков найдены агитационные листовки объединения Виктора Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, сообщают в СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинская спецслужба сообщает, что на территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российская символика.

Секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

На территории церкви в Херсонской области СБУ нашла бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ.

По данным спецслужбы, захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева, который якобы наладил контакт с главарями оккупантов и находился на прямой связи с представителями ФСБ.

Во время освобождения Херсона клирик сбежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра, утверждает СБУ.

В Ровенской области СБУ нашла пропагандистские материалы одной из организаций Медведчука, а в Днепропетровской области предотвращена попытка вывезти прокремлевскую литературу из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили авто, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.

  • С ноября СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".
  • 1 декабря 2022 года Зеленский сообщил в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".
  • 2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.
  • 11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: упц мп, церковь, сбу, обыск, московский патриархат, виктор медведчук
Еще по теме
Популярные фото
Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото
Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице
РФ атаковала крылатыми ракетами Киев и Украину: фоторепортаж с мест попаданий в столице
Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото
Чтобы понять реальность жизни. Кулеба с послами Украины посетили Николаев: фото
Материалы по теме
СБУ наведалась в монастырь Московского патриархата на Закарпатье — фото
Политика СБУ наведалась в монастырь Московского патриархата на Закарпатье — фото
СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото
Политика СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото
Популярное
фото/видео
СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"
СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"
Зеленский: Будем готовы встретить любые мобилизационные ресурсы России
Зеленский: Будем готовы встретить любые мобилизационные ресурсы России 05.01.23, 22:47
"Их сотрут с лица земли". Оккупант рассказал о своей ненависти к украинцам — перехват ГУР
"Их сотрут с лица земли". Оккупант рассказал о своей ненависти к украинцам — перехват ГУР 05.01.23, 21:00
Пограничники Беларуси жалуются на "оскорбительные жесты" украинских военных – видео
Пограничники Беларуси жалуются на "оскорбительные жесты" украинских военных – видео 05.01.23, 18:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 