СБУ показала обыски на объектах Московского патриархата в четырех областях: фото "находок"

Служба безопасности Украины заявила о завершении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ Московского патриархата в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. В епархиях в ходе обысков найдены агитационные листовки объединения Виктора Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов, сообщают в СБУ.

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Украинская спецслужба сообщает, что на территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российская символика.

Секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

На территории церкви в Херсонской области СБУ нашла бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ.

По данным спецслужбы, захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева, который якобы наладил контакт с главарями оккупантов и находился на прямой связи с представителями ФСБ.

Во время освобождения Херсона клирик сбежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра, утверждает СБУ.

В Ровенской области СБУ нашла пропагандистские материалы одной из организаций Медведчука, а в Днепропетровской области предотвращена попытка вывезти прокремлевскую литературу из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили авто, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.

С ноября СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".

1 декабря 2022 года Зеленский сообщил в обращении, что правительство получило поручение внести в Раду законопроект "о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в РФ".

2 декабря он ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов.

11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

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