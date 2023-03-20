В ГУР отчитались о результатах удара по Джанкою: уничтожены "Калибры" россиян

Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В ГУР отметили, что "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 км по наземным целям и более 375 километров – по морским.

"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – говорится в сообщении разведки.

В ГУР не уточняют, чем именно был нанесен удар по Джанкою.

О взрывах во временно оккупированном Джанкое ранее сообщали местные паблики и публиковали видео. Перед взрывами на видео слышен звук, похожий на звук двигателей иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Глава крымских оккупантов Сергей Аксенов заявил, что взрывы были якобы вызваны работой российской противовоздушной обороны.

19 марта в Крым приезжал человек, похожий на российского диктатора Владимира Путина.

В декабре 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что Джанкой и прилегающие территории превратились в самую большую военную базу противника во временно оккупированном Крыму.

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Оксана Житнюк

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