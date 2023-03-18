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"Чем глубже окопы, тем глубже страх". В ГУР описали настроение оккупантов в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 14:10
Андрей Юсов (скриншот видео)

Российские оккупанты в Крыму боятся – они понимают неизбежность освобождения украинского полуострова и усиливают репрессии. Об этом сказал представитель Главного управление разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Чем глубже окопы, тем глубже страх. Происходят параллельные вещи. С одной стороны, усиливаются репрессивные мероприятия – и без того милитаризованный рашистами Крым превращается уже не только в военную базу, а буквально в концлагерь с максимальным ограничением гражданских прав и свобод, особенно так называемых "неблагонадежных групп населения", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, в первую очередь речь идет о крымских татарах и украинцах, которых могут подозревать в лояльности или в поддержке независимой Украины.

"И вместе с тем мы видим страх. И этот страх выливается в то, что главари оккупационной администрации, офицеры рашистской армии вывозят свои семьи, продают квартиры. В частности, страх выливается в постоянное рытье траншей и окопов, возведение разнообразных сооружений – "зубы дракона" и так далее. Разумеется, это для того, чтобы отчитаться наверх и списать бюджет в том числе. А с другой стороны, это о понимании неизбежности освобождения Украиной Крыма", – сказал Юсов.

  • Согласно данным опроса КМИС, подавляющее большинство украинцев не интересует просто "мир" с оккупантами: они считают, что нужно воевать за Крым, за выход на границы 1991 года.
  • По мнению главы Минреинтеграции Ирины Верещук, в Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля.
  • 1 марта Генштаб сообщил, что российские захватчики эвакуируют свои семьи из Крыма в Россию, а срочников из Челябинской области отправили окапываться возле Крыма.

Читайте также: Россия готовится к обороне Крыма и к морской десантной операции Украины – ГУР

Наталія Медведєва
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