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"Не поможет, но к земле привыкнут". Россия бросила срочников окапываться возле Крыма – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 16:50
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Россияне перебросили на юг Украины срочников из Челябинской области, чтобы они там окапывались, однако это не поможет оккупантам. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Комментируя информацию о возможной подготовке оккупантов к бегству с территории Херсонской области в Крым, Гуменюк сказала: "Сейчас у них просто единственное направление, кроме всем известного направления военного корабля, – да, они пытаются подвинуться ближе к Крыму, надеясь, что там им будет теплее. Но мы можем заверить, что там им будет горячо".

Она отметила, что сейчас россияне подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонных сооружений.

"Помочь – не поможет, но к земле привыкнут. Пока что они окапываются", – сказала Гуменюк.

Она также не исключила, что при деоккупации всех территорий Украины основные битвы будут проходить в Донецкой и Луганской областях, а Крым будет освобожден "немного по другому сценарию", и на полуострове не будет таких ожесточенных боев, как на Донбассе.

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Оксана Житнюк
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война Крым Херсонская область
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