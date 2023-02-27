У Байдена заявили, что Украина сама решит судьбу Крыма. Акцентируют: При поддержке США

Украина сама решит судьбу временно оккупированного Крыма при поддержке США. Об этом заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.

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По его словам, Украина будет решать, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте войны и ее урегулирования.

Он отметил, что это будет происходить при поддержке США.

На вопрос о том, сможет ли Вашингтон продолжать поддерживать Украину на нынешнем уровне через год, Салливан заявил, что война непредсказуема.

"Год назад мы все готовились к падению Киева в считаные дни. Год спустя Джо Байден стоял с президентом Зеленским в Киеве, заявляя, что Киев стоит", — сказал советник американского президента.

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Дмитро Гриниченко

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