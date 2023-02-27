UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты готовятся бежать из Херсонской области, опасаясь деоккупации — Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 07:39
Оккупанты готовятся бежать из Херсонской области, опасаясь деоккупации — Генштаб ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

В Олешках и Скадовске Херсонской области российские оккупанты готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации для всех желающих, отметили в Генштабе.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сводке.

  • В ноябре 2022 года украинские бойцы освободили Херсон. Оккупанты перешли на другую сторону Днепра, откуда регулярно обстреливают город.

Читайте также: В Херсонской области российские пропагандисты фабрикуют видео о поддержке украинцами оккупантов – Маляр

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Херсон деоккупация генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 