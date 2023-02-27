Оккупанты готовятся бежать из Херсонской области, опасаясь деоккупации — Генштаб ВСУ

В Олешках и Скадовске Херсонской области российские оккупанты готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации для всех желающих, отметили в Генштабе.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сводке.

В ноябре 2022 года украинские бойцы освободили Херсон. Оккупанты перешли на другую сторону Днепра, откуда регулярно обстреливают город.

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Вадим Ребрина

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