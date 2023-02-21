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Во время речи Путина оккупанты обстреляли Херсон и Очаков, убили шесть людей – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 14:19
Во время речи Путина оккупанты обстреляли Херсон и Очаков, убили шесть людей – фото, видео - Фото
Фото: t.me/odesacityofficial

Российские оккупанты обстреляли Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня. Шесть человек погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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В Херсоне враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

Несколько домов получили значительные повреждения. В многоквартирном доме в результате прямого попадания пылает несколько квартир.

Также, по данным ОК "Юг", обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта.

"Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. Сейчас известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, ранен один гражданский. Масштабы разрушений уточняются.

новость дополняется

Российский диктатор Владимир Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". Так прокомментировал его обращение к депутатам нелегитимного парламента РФ советник Офиса президента Михаил Подоляк. 

Вадим Ребрина
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Херсон очаков обстрел
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