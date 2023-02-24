Под Херсоном пропагандисты из РФ фабрикуют видео о поддержке украинцами оккупантов – Маляр

В районы вблизи линии столкновения прибыли группы профессиональных российских пропагандистов, которые в авральном порядке занимались фабрикованием ложных видеороликов, направленных на дискредитацию Сил обороны Украины и оправдание действий российских оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее информации, в основном съемки проводились в населенных пунктах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях, которые непосредственно перед приездом представителей так называемых российских СМИ намеренно обстреливали сами же российские оккупанты.

При этом в совершении преступлений обвинялись Силы обороны Украины, что подтверждалось якобы "документальными кадрами".

Отдельной темой российских фейковых видео была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов, пишет Маляр.

В частности, пропагандисты снимали коллективное исполнение школьниками гимна РФ и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за "освобождение и воссоединение с Россией".

"Таким образом кремлевские пропагандисты пытались создать соответствующий информационный фон накануне ежегодного послания Путина федеральному собранию", – написала Маляр.

21 февраля, во время речи российского диктатора Владимира Путина, оккупанты обстреляли Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня. Пятеро человек погибли, 16 получили ранения.

22 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии Новотягинку Херсонской области. Снаряды попали в дома, их обломки убили двух человек.

Вадим Ребрина

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